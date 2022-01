Love is in the air, spoiler turchi: terapia di coppia per Eda e Serkan (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nuove difficoltà di coppia in arrivo a Love Is in the air per Eda e Serkan. I due ex fidanzati, come rivelano gli spoiler turchi della soap opera di successo di Canale 5, giorno dopo giorno, si riscopriranno ancora molto innamorati e decideranno non solo di tornare insieme, ma di convolare a nozze. La felicità di Eda e Serkan, però, aumenterà quando scopriranno con gioia di aspettare il loro secondo figlio. A questo punto, però, inizierà un'altalena di equivoci, fraintendimenti e situazioni paradossali a causa del sesso del bambino in arrivo. In particolare, la coppia deciderà di non farsi dire dal ginecologo che segue Eda il sesso del nascituro. Tuttavia, se dapprima questa sarà una decisione condivisa, presto l'architetto cambierà idea e avrà voglia di scoprire se, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nuove difficoltà diin arrivo aIs in the air per Eda e. I due ex fidanzati, come rivelano glidella soap opera di successo di Canale 5, giorno dopo giorno, si riscopriranno ancora molto innamorati e decideranno non solo di tornare insieme, ma di convolare a nozze. La felicità di Eda e, però, aumenterà quando scopriranno con gioia di aspettare il loro secondo figlio. A questo punto, però, inizierà un'altalena di equivoci, fraintendimenti e situazioni paradossali a causa del sesso del bambino in arrivo. In particolare, ladeciderà di non farsi dire dal ginecologo che segue Eda il sesso del nascituro. Tuttavia, se dapprima questa sarà una decisione condivisa, presto l'architetto cambierà idea e avrà voglia di scoprire se, ...

onlydemy : Stephanie Garber che pubblica nelle storie i commenti delle persone che hanno letto/stanno leggendo The Ballad of N… - canyon_moon_28 : ho messo un nuovo video su tik tok, mi farebbe piacere se ci deste un'occhiata -all the love A?? #Marvel… - radiokemonia : Stai ascoltando: Kool & The Gang-Stone Love La musica anni 80 solo su - aoelle_ : @mossjpeg404 KJDHKJSHDFKDF THEYRE SO PRETTY......i love the vibrant colors and the pink bike!!! - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: Cosa succederà nella puntata di lunedì di Love is in the Air? Scoprilo su Mediaset Infinity ?? -