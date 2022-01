Love is in the air, anticipazioni 31 gennaio: la promessa di Eda (Di venerdì 28 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the air prossima puntata lunedì 31 gennaio. Eda fa una promessa ad Aydan: di cosa si tratta? Cosa succederà nel pomeriggio di Canale 5 nel corso del consueto appuntamento con Love is in the Air? Scopriamo di più sulle vicende di Eda e Serkan e la piccola Kiraz. Eda litiga ed ironizza con Serkan (via screenshot)Per Eda, Serkan e Kiraz arriva il momento di una scelta molto importante: la scuola da far frequentare alla bimba. La piccola, oltre ad essere molto intelligente, è legata al suo amico Can, il figlio di Engin e Piril. I piani dei bambini di condividere la stessa classe potrebbe essere disattesi dalle scelte dei rispettivi genitori. Engin e Piril, infatti, prospettano di mandare loro figlio in una scuola prestigiosissima della città nella quale si è ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 28 gennaio 2022)is in the air prossima puntata lunedì 31. Eda fa unaad Aydan: di cosa si tratta? Cosa succederà nel pomeriggio di Canale 5 nel corso del consueto appuntamento conis in the Air? Scopriamo di più sulle vicende di Eda e Serkan e la piccola Kiraz. Eda litiga ed ironizza con Serkan (via screenshot)Per Eda, Serkan e Kiraz arriva il momento di una scelta molto importante: la scuola da far frequentare alla bimba. La piccola, oltre ad essere molto intelligente, è legata al suo amico Can, il figlio di Engin e Piril. I piani dei bambini di condividere la stessa classe potrebbe essere disattesi dalle scelte dei rispettivi genitori. Engin e Piril, infatti, prospettano di mandare loro figlio in una scuola prestigiosissima della città nella quale si è ...

