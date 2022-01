Lotus - Esprit, sei tu? Ecco le linee della nuova sportiva (elettrica) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Fermi tutti, torna la Esprit: questo il primo pensiero guardando il teaser che la Lotus ha pubblicato, nel quale è possibile vedere la fiancata bassa e sinuosa di una nuova sportiva dalla caratteristica impostazione a motore centrale. La Casa di Hethel, però, non la chiama così, e ha in serbo per lei un futuro all'insegna dlel'elettrico.Con Britishvolt per le batterie leggere. La Lotus ha infatti stretto un protocollo d'intesa con la Britishvolt per sviluppare batterie di nuova generazione che debutteranno proprio su questa inedita biposto. Gli accumulatori offriranno tempi di ricarica ridotti, ma soprattutto avranno una maggiore densità energetica, caratteristica chiave per ridurre peso e ingombri e favorire, così, l'utilizzo di queste batterie su una vettura sportiva. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 28 gennaio 2022) Fermi tutti, torna la: questo il primo pensiero guardando il teaser che laha pubblicato, nel quale è possibile vedere la fiancata bassa e sinuosa di unadalla caratteristica impostazione a motore centrale. La Casa di Hethel, però, non la chiama così, e ha in serbo per lei un futuro all'insegna dlel'elettrico.Con Britishvolt per le batterie leggere. Laha infatti stretto un protocollo d'intesa con la Britishvolt per sviluppare batterie digenerazione che debutteranno proprio su questa inedita biposto. Gli accumulatori offriranno tempi di ricarica ridotti, ma soprattutto avranno una maggiore densità energetica, caratteristica chiave per ridurre peso e ingombri e favorire, così, l'utilizzo di queste batterie su una vettura. ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Lotus - Esprit, sei tu? Ecco le linee della nuova sportiva (elettrica) - PremVitesse : #Lotus e #Britishvolt: è arrivata la firma del protocollo d’intesa per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie… - ruedi_ryser : RT @Artemisia12_: James Bond 007 - The Spy Who Loved Me - Lotus Esprit Car Chase - EspritWorld : RT @Juanitomane1: Lotus Esprit: orgoglio Giugiaro - Juanitomane1 : Lotus Esprit: orgoglio Giugiaro -