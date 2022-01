Lorenzo Insigne, il dramma della droga e l'arresto: la storia che non ha mai raccontato (Di venerdì 28 gennaio 2022) Goal News Lorenzo Insigne è noto ai tifosi di tutta Italia per le sue straordinarie performance con la società sportiva Calcio Napoli, con cui ha conquistato Coppe Italia, ottimi piazzamenti in Europa e spesso sfiorato lo scudetto, e soprattutto per la recente vittoria dell'europeo 2020 (giocato nel 2021 causa Covid) con la Nazionale Italia di Calcio allenata da mister Roberto Mancini. Purtroppo ha di recente dato un grosso dispiacere ai tifosi della sua squadra del cuore: quel Napoli in cui è cresciuto umanamente e calcisticamente. Il suo trasferimento al Toronto Football Club - per una cifra monstre - non è stato ben visto da tutti i tifosi napoletani che, nonostante tutto, continuano ad amare il campione di Frattamaggiore: in molti sperano che riesca a battere il record di goal che è di Mertens e di Hamsik. Anche se ... Leggi su goalnews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Goal Newsè noto ai tifosi di tutta Italia per le sue straordinarie performance con la società sportiva Calcio Napoli, con cui ha conquistato Coppe Italia, ottimi piazzamenti in Europa e spesso sfiorato lo scudetto, e soprattutto per la recente vittoria dell'europeo 2020 (giocato nel 2021 causa Covid) con la Nazionale Italia di Calcio allenata da mister Roberto Mancini. Purtroppo ha di recente dato un grosso dispiacere ai tifosisua squadra del cuore: quel Napoli in cui è cresciuto umanamente e calcisticamente. Il suo trasferimento al Toronto Football Club - per una cifra monstre - non è stato ben visto da tutti i tifosi napoletani che, nonostante tutto, continuano ad amare il campione di Frattamaggiore: in molti sperano che riesca a battere il record di goal che è di Mertens e di Hamsik. Anche se ...

