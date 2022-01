Lo spazio italiano arriva a Wall Street. D-Orbit si quoterà sul Nasdaq (Di venerdì 28 gennaio 2022) D-Orbit, azienda italiana di tecnologia e logistica spaziale in stile Silicon Valley fondata nel marzo 2011 al confine con la Svizzera, ha annunciato l’intenzione di quotarsi sul Nasdaq tramite una Spac, con un accordo che valuta la società 1,4 miliardi di dollari. La fusione con la società di acquisizione speciale Breeze Holdings dovrebbe chiudersi nel secondo o terzo trimestre dell’anno, con D-Orbit che sarà quotata al Nasdaq Composite sotto il ticker “DOBT”. L’accordo dovrebbe fornire fino a 185 milioni in contanti in più al balance sheet di D-Orbit. Le partnership dell’azienda “Abbiamo fatti progressi incredibili sviluppando e provando la nostra unica tecnologia ION, così come la costruzione di una base di clienti dedicati a cui abbiamo fornito servizi di consegna satellitare dell’ultimo miglio e ... Leggi su formiche (Di venerdì 28 gennaio 2022) D-, azienda italiana di tecnologia e logistica spaziale in stile Silicon Valley fondata nel marzo 2011 al confine con la Svizzera, ha annunciato l’intenzione di quotarsi sultramite una Spac, con un accordo che valuta la società 1,4 miliardi di dollari. La fusione con la società di acquisizione speciale Breeze Holdings dovrebbe chiudersi nel secondo o terzo trimestre dell’anno, con D-che sarà quotata alComposite sotto il ticker “DOBT”. L’accordo dovrebbe fornire fino a 185 milioni in contanti in più al balance sheet di D-. Le partnership dell’azienda “Abbiamo fatti progressi incredibili sviluppando e provando la nostra unica tecnologia ION, così come la costruzione di una base di clienti dedicati a cui abbiamo fornito servizi di consegna satellitare dell’ultimo miglio e ...

Advertising

IICTelAviv : RT @Marco_Rizzo: In questi giorni l'Istituto Italiano di Cultura a Tel Aviv @IICTelAviv sta dedicando spazio sui propri social a #graphicno… - carlogubi : RT @Marco_Rizzo: In questi giorni l'Istituto Italiano di Cultura a Tel Aviv @IICTelAviv sta dedicando spazio sui propri social a #graphicno… - Marco_Rizzo : In questi giorni l'Istituto Italiano di Cultura a Tel Aviv @IICTelAviv sta dedicando spazio sui propri social a… - esseasterisco : Gli informatici di tutto il mondo che gestiscono siti di politica ringraziano sentitamente per non essere costretti… - CTNA_aerospazio : E' italiano il più piccolo satellite mai rilasciato nello Spazio dalla ISS -