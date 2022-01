Liverpool, colpo Champions! Beffato Conte (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Liverpool è vicinissimo a chiudere un colpo in ottica Champions League: Luis Diaz.Come riporta Record, il Porto – proprietario del cartellino – avrebbe abbassato le sue iniziali richieste (80 milioni) e con i Reds, avrebbero trovato un accordo per una cifra intorno ai 45 milioni + 15 di bonus. Beffati così il Tottenham e Conte, che lo aveva richiesto. Liverpool Luis Diaz KloppIl giocatore, attualmente impegnato in Nazionale colombiana, secondo il quotidiano O Jogo, non è ancora chiaro se arrivi in Inghilterra già in questa sessione di mercato o nella prossima. Se fosse confermato nel primo caso, sarebbe un ulteriore problema per l’Inter, avversario proprio degli inglesi negli ottavi. Infine, sorge una domanda: l’acquisto di Diaz presuppone l’addio ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilè vicinissimo a chiudere unin ottica Champions League: Luis Diaz.Come riporta Record, il Porto – proprietario del cartellino – avrebbe abbassato le sue iniziali richieste (80 milioni) e con i Reds, avrebbero trovato un accordo per una cifra intorno ai 45 milioni + 15 di bonus. Beffati così il Tottenham e, che lo aveva richiesto.Luis Diaz KloppIl giocatore, attualmente impegnato in Nazionale colombiana, secondo il quotidiano O Jogo, non è ancora chiaro se arrivi in Inghilterra già in questa sessione di mercato o nella prossima. Se fosse confermato nel primo caso, sarebbe un ulteriore problema per l’Inter, avversario proprio degli inglesi negli ottavi. Infine, sorge una domanda: l’acquisto di Diaz presuppone l’addio ...

