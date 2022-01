LIVE – Tsitsipas-Medvedev 6-75 6-4 0-0 | semifinale Australian Open 2022 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Tsitsipas-Medvedev 6-7(5) 6-4 0-0, semifinale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, valevole per la semifinale degli Australian Open 2022, da non perdere. I due tornano a sfidarsi un anno dopo sempre al penultimo atto del torneo. In palio un posto in finale, al quale entrambi ambiscono. Il greco perché non c’è mai arrivato e non vuole fermarsi in semifinale per la terza volta. Il russo perché vuole vendicarsi dopo la sconfitta contro Novak Djokovic e sollevare per la prima volta in carriera il titolo in Australia. 6-2 per Medvedev nei precedenti, ma il match si prospetta molto equilibrato. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, non prima delle ore 09.30 italiane di oggi, venerdì 28 gennaio. Segui il ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ile latestuale della sfida tra Stefanose Daniil, valevole per ladegli, da non perdere. I due tornano a sfidarsi un anno dopo sempre al penultimo atto del torneo. In palio un posto in finale, al quale entrambi ambiscono. Il greco perché non c’è mai arrivato e non vuole fermarsi inper la terza volta. Il russo perché vuole vendicarsi dopo la sconfitta contro Novak Djokovic e sollevare per la prima volta in carriera il titolo in Australia. 6-2 pernei precedenti, ma il match si prospetta molto equilibrato. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, non prima delle ore 09.30 italiane di oggi, venerdì 28 gennaio. Segui il ...

Advertising

Eurosport_IT : Inizia la semifinale tra Medvedev e Tsitsipas! ?? Segui il match LIVE su @discoveryplusIT ed… - diegonanni76 : Mattinata in live per seguire i due eventi principali: ?? Semifinale degli #AusOpen tra Medvedev e Tsitsipas dalle… - infoitsport : LIVE Tsitsipas-Medvedev, Australian Open 2022 in DIRETTA: si inizia alle 09.30 italiane - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ?????? ?????? Australian Open, semifinali 09h30 Medvedev ???? - ???? Tsitsipas… - zazoomblog : LIVE Tsitsipas-Medvedev Australian Open 2022 in DIRETTA: russo favorito ma il greco ci crede - #Tsitsipas-Medvedev… -