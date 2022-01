LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Brignone e Curtoni senza Sofia Goggia (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA LIBERA DI Garmisch LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA LA CRONACA DELLA SECONDA PROVA CRONOMETRATA Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Il versante bavarese ospita una Coppa del Mondo femminile di sci alpino rimaneggiata dalle tante assenze, tra cui spicca il forfait del pettorale rosso Sofia Goggia. La bergamasca è alle prese con un disperato tentativo di recupero in seguito alla caduta di Cortina e spera di essere al via a Pechino per difendere l’oro olimpico conquistato quattro anni fa. Mancano all’appello anche Mikaela Shiifrin, Lara Gut-Behrami, Ester ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA LIBERA DILA CRONACA DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA LA CRONACA DELLA SECONDA PROVA CRONOMETRATA Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale dellalibera di-Partenkirchen. Il versante bavarese ospita una Coppa del Mondo femminile di scirimaneggiata dalle tante assenze, tra cui spicca il forfait del pettorale rosso. La bergamasca è alle prese con un disperato tentativo di recupero in seguito alla caduta di Cortina e spera di essere al via a Pechino per difendere l’oro olimpico conquistato quattro anni fa. Mancano all’appello anche Mikaela Shiifrin, Lara Gut-Behrami, Ester ...

