LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 65-58, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: Armani Exchange cala il poker, Zalgiris Kaunas al tappeto al Forum! (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:15 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, con una grande vittoria dell’Armani Exchange! Grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata ed un saluto sportivo! 22:10 Milano gestisce il vantaggio nei minuti finali, con i lituani che tentano il tutto per tutto ma non riescono a piazzare la zampata per ribaltare il match. FINISCE COSI’! Milano BATTE LO Zalgiris Kaunas PER 65-58, QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER I MENEGHINI 65-58 Cavanaugh per il canestro del -7 CHE RIMBALZO DI DEVON HALL! 65-56 Milaknis perfetto dalla lunetta per il -9 65-54 El Chacho penetra indisturbato in area e appoggia! +11 Milano, time-out Kaunas 63-54 ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:15 Termina qui la nostra, con una grande vittoria dell’! Grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata ed un saluto sportivo! 22:10gestisce il vantaggio nei minuti finali, con i lituani che tentano il tutto per tutto ma non riescono a piazzare la zampata per ribaltare il match. FINISCE COSI’!BATTE LOPER 65-58, QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER I MENEGHINI 65-58 Cavanaugh per il canestro del -7 CHE RIMBALZO DI DEVON HALL! 65-56 Milaknis perfetto dalla lunetta per il -9 65-54 El Chacho penetra indisturbato in area e appoggia! +11, time-out63-54 ...

