LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 43-35, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: Armani Exchange ancora avanti, i lituani provano a rimanere a contatto (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Infrazione di campo dello Zalgiris Kaunas! Fallo in attacco di Datome! -6’25” alla terza sirena 43-35 Jump shot di Devon Hall, Milano torna a +8 41-35 Lekavicius spara dall’arco la bomba del -6 41-32 Blazevic lotta a rimbalzo e segna, lo Zalgiris torna a -9 41-30 TARCZEWSKI INCHIODA E SCHIACCIA! Milano A +11 Tutto pronto per la ripresa delle ostilità al Forum, con l’Armani Exchange che conduce 39-30 dopo i primi 20? 21:25 Le squadre sono già tornate sul parquet per la fase di riscaldamento in vista del secondo tempo. 21:15 Dopo un inizio di match scoppiettante dello Zalgiris Kaunas (break di 0-7), l’Armani Exchange ha carburato e iniziato quindi a macinare ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInfrazione di campo delloKaunas! Fallo in attacco di Datome! -6’25” alla terza sirena 43-35 Jump shot di Devon Hall,torna a +8 41-35 Lekavicius spara dall’arco la bomba del -6 41-32 Blazevic lotta a rimbalzo e segna, lotorna a -9 41-30 TARCZEWSKI INCHIODA E SCHIACCIA!A +11 Tutto pronto per la ripresa delle ostilità al Forum, con l’che conduce 39-30 dopo i primi 20? 21:25 Le squadre sono già tornate sul parquet per la fase di riscaldamento in vista del secondo tempo. 21:15 Dopo un inizio di match scoppiettante delloKaunas (break di 0-7), l’ha carburato e iniziato quindi a macinare ...

