LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris 10-10, Eurolega 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 28 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di AX Armani Exchange Milano-Zalgiris Kaunas, valida come 23esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. Dopo la vincente trasferta in Russia contro il CSKA, gli uomini di coach Messina tornano tra le mura amiche, dove ospiteranno la formazione lituana fanalino di coda con 3 vittorie e 15 sconfitte. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 28 gennaio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA Eurolega 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO Olimpia Milano PROGRAMMA 23^ GIORNATA Eurolega AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Latestuale di AX Armani ExchangeKaunas, valida come 23esima giornata didi. Dopo la vincente trasferta in Russia contro il CSKA, gli uomini di coach Messina tornano tra le mura amiche, dove ospiteranno la formazione lituana fanalino di coda con 3 vittorie e 15 sconfitte. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 28 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INRISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA: CALENDARIO COMPLETOPROGRAMMA 23^ GIORNATAAGGIORNA LA ...

Advertising

SkySport : Eurolega LIVE: c'è Olimpia-Zalgiris su Sky Sport Uno #SkyBasket #Basket #SkySport #Eurolega #OlimpiaZalgiris… - backdoor_pod : Vi aspettiamo questa sera post Olimpia-Zalgiris con la classica video live chat con il direttore @mazzola_simone!… - bball_evo : ??IG LIVE?? Come sempre vi ricordo l'appuntamento post-partita su Instagram per commentare la partita dell'Olimpia Mi… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Eurolega basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Zalg… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA La #VirtusBologna passa a #Brindisi 83-76 e aggancia momentaneamente l'#Olimpia in v… -