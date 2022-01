LIVE – Italia-Kazakistan | Europei 2022 calcio a 5 DIRETTA

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladi, match valido per la terza giornata dei gironi deglidia 5. Appuntamento cruciale per gli azzurri, che per staccare il pass per i quarti di finale hanno bisogno di una vittoria oppure di un pareggio nella speranza che le altre rivali facciano però lo stesso. Chi riuscirà ad avere la meglio a Groningen? Fischio d’inizio alle ore 17.30 di venerdì 28 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA LAore 17.30 ORE 17:25 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti allatestuale di ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - fanpage : Il centrodestra ha deciso: domani Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le altre componenti voteranno Maria Elisa… - rtl1025 : ?? 'Dice #Cassese: ci sono cose ben più importanti del #Quirinale, come il futuro dell’Italia. Lo dice un uomo anzia… - Mari23840321 : ?? QUIRINALE - Al via il sesto scrutinio: il centrodestra si astiene, Pd, M5S, Leu e Italia Viva votano scheda bianc… - MauroCapozza : RT @erretti42: Il 'kingmaker' Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplode. Meloni contro Forza Italia: 'F… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

... in onda dalle 21.20 su Canale 5 Propaganda, in onda dalle 21.15 su La7 Alessandro Borghese - ... (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime Bake Off- Dolci sotto un tetto (talent), in ...Alla chiama non hanno risposto gli esponenti di Pd, M5s, LeU eViva. I leader di ...proposta dal leader leghista Matteo Salvini ( LO SPECIALE - IL REGOLAMENTO - GLI AGGIORNAMENTI). L'...La diretta live di Italia-Kazakistan, match valido per la terza giornata dei gironi degli Europei 2022 di calcio a 5. Appuntamento cruciale per gli azzurri, che per staccare il pass per i quarti di fi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Come le prime due sfide, si gioca alla MartiniPlaza di Groningen. Gli Azzurri hanno cominciato con un pari 3-3 con la Finlandia ed hanno impattato 2-2 a ...