LIVE Italia-Kazakistan calcio a 5, Europei 2022 in DIRETTA: serve solo vincere per la qualificazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Kazakistan Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Kazakistan, terza ed ultima giornata della fase a gironi degli Europei di calcio a 5 2022 che si svolgono a Groningen ed Amsterdam (Paesi Bassi). L’Italia è costretta a vincere: dopo i due pareggi stentati contro Finlandia e Slovenia nelle prime due giornate, la Nazionale di Massimiliano Bellarte è chiamata ad una svolta decisa per prendersi la qualificazione ai quarti di finale. Nelle prime due partite gli Azzurri sono apparsi prevedibili, senza idee e poco pungenti in fase difensiva. Contro gli sloveni ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione diBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, terza ed ultima giornata della fase a gironi deglidia 5che si svolgono a Groningen ed Amsterdam (Paesi Bassi). L’è costretta a: dopo i due pareggi stentati contro Finlandia e Slovenia nelle prime due giornate, la Nazionale di Massimiliano Bellarte è chiamata ad una svolta decisa per prendersi laai quarti di finale. Nelle prime due partite gli Azzurri sono apparsi prevedibili, senza idee e poco pungenti in fase difensiva. Contro gli sloveni ...

