LIVE Italia-Kazakistan 0-2 calcio a 5 | Europei 2022 in DIRETTA | Valiullin raddoppia per i kazaki | una montagna da scalare per gli Azzurri

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-9 Si fa trovare pronto Pietrangelo sul tiro dalla distanza di Knaub. -9 Trattenuta di De Matos su Orazov: terzo fallo e cartellino giallo. -10 Sbraccia troppo Merlim nel liberarsi dell’avversario: punizionee secondo fallo azzurro. -11 Knaub! Perdona l’! La porta era spalancata e la conclusione finisce a lato della porta di Pietrangelo. -11! IL RADDOPPIO DEL! Edson scappa via sulla sinistra e mette un pallone teso verso la porta sul quale intervienea spingere in rete il gol del 2-0. -12 Il destro di Arillo! Attento Higuita sul suo palo a deviare ind’angolo. -12 Merlimto e alla fine il pallone ...