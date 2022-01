LIVE Barty-Collins, Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: australiana favorita per il titolo (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ashleigh Barty-Danielle Collins, partita valida per la Finale del torneo femminile dell’Australian Open 2022. Un intero paese è schierato dalla parte della numero 1 al mondo, alla ricerca di un primo storico trionfo avanti al proprio pubblico. Sono quarantaquattro anni, dal lontano 1978, che l’Australia non esulta per la vittoria di una propria connazionale nell’Happy Slam: da quando nel 1978 Chris O’Neil sorprese tutti battendo Betsy Nagelsen, mentre due anni dopo Wendy ‘rabbit’ Turnbull andò ko con la cecoslovacca Hana Mandlikova. E la Barty ha tutte le carte in regola per poter far sorridere il paese ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladi Ashleigh-Danielle, partita valida per ladel torneo femminile dell’. Un intero paese è schierato dalla parte della numero 1 al mondo, alla ricerca di un primo storico trionfo avanti al proprio pubblico. Sono quarantaquattro anni, dal lontano 1978, che l’Australia non esulta per la vittoria di una propria connazionale nell’Happy Slam: da quando nel 1978 Chris O’Neil sorprese tutti battendo Betsy Nagelsen, mentre due anni dopo Wendy ‘rabbit’ Turnbull andò ko con la cecoslovacca Hana Mandlikova. E laha tutte le carte in regola per poter far sorridere il paese ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ?? TENNIS 360 LIVE Barty e Collins in finale agli #AO2022 ! Tra poco ne parliamo in diretta con @roberta_vinci, @Simon_Fo… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Chi sarà la prima finalista degli #AO2022 ??? ??Segui Barty-Keys LIVE su - ___1___1_____1 : RT @Eurosport_IT: ?? TENNIS 360 LIVE Barty e Collins in finale agli #AO2022 ! Tra poco ne parliamo in diretta con @roberta_vinci, @Simon_Fo… - ginugiola : RT @Eurosport_IT: ?? TENNIS 360 LIVE Barty e Collins in finale agli #AO2022 ! Tra poco ne parliamo in diretta con @roberta_vinci, @Simon_Fo… - roberta_vinci : RT @Eurosport_IT: ?? TENNIS 360 LIVE Barty e Collins in finale agli #AO2022 ! Tra poco ne parliamo in diretta con @roberta_vinci, @Simon_Fo… -