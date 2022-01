L’Italia nella crisi dell’Europa orientale Scrive Pennisi

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In questi giorni è nelle sale e in una delle principali piattaforme un film a cui il New York Times ha dedicato una recensione molto ampia, un “taglio” su sei colonne, certamente insolita per il maggiore quotidiano americano; Monaco: the edge of war (Monaco: sull’orlo della guerra). Jeremy Irons impersona Neville Chamberlain nei giorni della conferenza di Monaco del 1938. Al di là dei suoi meriti e demeriti artistici (è un thriller di spionaggio), il film conferma quanto gli studiosi sapevano da una ventina d’anni, ossia da quando vennero pubblicati i documenti diplomatici britannici: i servizi di Londra erano venuti in possesso, a Monaco, di un documento riservatissimo, il verbale di una riunione delle alte gerarchie naziste in cui si illustrava in dettaglio il programma tedesco di dominio sull’Europa. In questa luce, la celebre frase di Chamberlain, peace for our time, assume un ...