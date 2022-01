“L’Italia che verrà”, UnipolSai premia le 3 aziende vincitrici (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Con la premiazione delle aziende vincitrici avvenuta ieri a Bologna si è conclusa la prima edizione de ‘L’Italia che verrà’, l’iniziativa che UnipolSai Assicurazioni ha dedicato al mondo delle aziende italiane. La giuria composta da personalità del mondo accademico e imprenditoriale e da manager UnipolSai ha decretato la vittoria di tre aziende, una per ogni ambito nei quali si è articolato il progetto. Per la categoria giovani il primo posto è andato a Jobiri, una società che, grazie a sistemi di intelligenza artificiale fornisce orientamento, trova offerte lavorative e corsi, costruisce automaticamente curriculum, lettere di motivazione e allena ai colloqui i candidati in cerca di un posto di lavoro. La piattaforma ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Con lazione delleavvenuta ieri a Bologna si è conclusa la prima edizione de ‘che’, l’iniziativa cheAssicurazioni ha dedicato al mondo delleitaliane. La giuria composta da personalità del mondo accademico e imprenditoriale e da managerha decretato la vittoria di tre, una per ogni ambito nei quali si è articolato il progetto. Per la categoria giovani il primo posto è andato a Jobiri, una società che, grazie a sistemi di intelligenza artificiale fornisce orientamento, trova offerte lavorative e corsi, costruisce automaticamente curriculum, lettere di motivazione e allena ai colloqui i candidati in cerca di un posto di lavoro. La piattaforma ...

