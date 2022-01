L' Iran stacca il pass per i Mondiali | sono già 14 le qualificate

Advertising

RSIsport : ? Grazie al successo per 1-0 sull'Iraq, l'Iran stacca il biglietto per i Mondiali in Qatar #Qatar2022 #RSISport -

Ultime Notizie dalla rete : Iran stacca

RSI.ch Informazione

L'è il quattordicesimo Paese a staccare il biglietto per la Coppa del Mondo 2022 e il secondo nella zona asiatica dopo il Qatar, qualificato come Paese organizzatore. Ecco le squadre già ...Per la terza volta di fila l'il pass per i Mondiali. La rassegna iridata, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar, si arricchisce di un'altra partecipante asiatica dopo i padroni di casa. Il 'Team Melli', ...L’Iran si è qualificato per la sesta volta alla fase finale della Coppa del Mondo di calcio, la terza consecutiva, dopo aver sconfitto l’Iraq (1-0) a Teheran in una partita del girone A nella zona Asi ...Per la terza volta di fila l’Iran stacca il pass per i Mondiali. La rassegna iridata, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar, si arricchisce di un’altra partecipante asiatica dopo i padr ...