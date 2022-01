L’invenzione dei mattoncini Lego | la storia di un titano dell’industria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ole Kirk Kristensen è un falegname danese come tanti. Dopo aver servito nell’esercito, nel 1924 acquista per un buon prezzo la Billund Maskinsnedkeri, la falegnameria e negozio per carpentieri di Billund, propria città natale. Billund è un piccolo paese sostanzialmente autosufficiente e a Ole in lavoro non manca. Dall’oggettistica quotidiana a porte e finestre a vere e proprie abitazioni, Ole crea tutto quanto sia creabile, tanto che si occupa anche della costruzione della chiesa di Skjoldberg. Ricostruirà come nuova anche la propria casa, dopo che un incendio involontariamente causato dai figli l’ha ridotta in cenere. Laprima della: il crollo di Wall Street Nel 1929 il mercato azionario di Wall Street crolla. L’onda lunga dell’apocalisse economica newyorchese non risparmia nessuno, e i suoi effetti si fanno sentire anche in ...