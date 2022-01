L’Inter prepara il colpo in attacco per la prossima estate | c’è la notizia!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 28 gennaio 2022)ilinper la. Marotta e Ausilio, dopo aver regalato Caicedo e soprattutto Gosens ai tifosi nerazzurri, sono già al lavoro per portare a Milano il bomber del futuro. L’obiettivo principale è Gianluca Scamacca, attaccante ventitreenne che per caratteristiche dovrebbe rappresentare il sostituto di Edin Dzeko (35 anni ndr) che nonostante la grande stagione fatta fin qui non è più giovanissimo. Scamacca, Inter, calciomercatoLa strada che porta a Scamacca non presenta particolari difficoltà perconsiderando che la Juventus ha appena acquistato Vlahovic e l’attaccante del Sassuolo non vuole lasciare l’Italia per un club estero. A testimonianza di ciò il numero 91 nero-verde avrebbe rifiutato un’ offerta del Borussia ...