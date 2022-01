L'impresa impossibile del trimarano gigante che ha navigato sulle strade dall'Italia alla Francia (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'L'impresa impossibile del trimarano che ha navigato via terra per centinaia di chilometri'. E' questo il titolo scelto dal portale mareonline.it per raccontare lo straordinario viaggio portato a ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'L'delche havia terra per centinaia di chilometri'. E' questo il titolo scelto dal portale mareonline.it per raccontare lo straordinario viaggio portato a ...

Advertising

Vito_Romaniello : #Salvini pretende di tenere unito il centrodestra, non farsi sopraffare dalla #Meloni e continuare a governare con… - SoniaSamoggia : RT @luigi_lb7: Il centrodestra è riuscito nella titanica impresa di trovare un candidato per il Quirinale peggiore di Berlusconi. Sembrava… - sportli26181512 : Juve, il Barcellona non si arrende per Morata: Laporta vola a Madrid: E' un'impresa molto complicata, ma non imposs… - Popopozau : Peccato ma contro Nadal era quasi impossibile. Serviva un'impresa epica. Berrettini se ne va sapendo di aver fatto… - dorianmfs : impresa impossibile: spam di daniel per il matrimonio -