Libri, il mercato italiano vola nel 2021. Franceschini: Scommettiamo sulla cultura (Di venerdì 28 gennaio 2022) In forte crescita il mercato dei Libri nel 2021: l'editoria di varia (Libri a stampa di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche, online e grande distribuzione organizzata) ha raggiunto 1,701 miliardi di euro di vendite a prezzo di copertina, per 115,6 milioni di copie (18 milioni in più del 2020), registrando rispettivamente un +16% e +18% rispetto al 2020. L'Italia si conferma la sesta editoria nel mondo dopo Usa, Cina, Germania, UK e Francia e la quarta in Europa. La crescita del 16% del mercato italiano è seconda in Europa, davanti a Germania e Regno Unito, e dietro solo a Francia, in recupero dopo il calo del 2020, e Spagna. Continua la corsa degli audioLibri che passano da 17,5 milioni di euro (valore degli abbonamenti) a 24, in crescita del 37%.

