Levante: “Quando ho scoperto di essere incinta era troppo tardi” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Levante non voleva figli, aveva sempre immaginato se stessa felice senza diventare madre, poi ha scoperto che era incinta. Mancano poche settimane al parto e ovviamente adesso Levante ha cambiato idea ma confessa che per non andare in depressione ha continuato a fare la vita di sempre. E’ al nono mese di gravidanza e a Sette, l’inserto del Corriere della Sera, racconta che ha saputo di aspettare un bambino Quando era già al terzo mese. Ormai era troppo tardi per pensare a una strada diversa. Questo magari non significa che avrebbe rinunciato al figlio ma ammette che diventare madre non le interessava. Levante ha 34 anni, da due anni è legata all’avvocato Pietro Palumbo. Una gravidanza non cercata, del tutto inattesa e ma adesso ammette che è un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 28 gennaio 2022)non voleva figli, aveva sempre immaginato se stessa felice senza diventare madre, poi hache era. Mancano poche settimane al parto e ovviamente adessoha cambiato idea ma confessa che per non andare in depressione ha continuato a fare la vita di sempre. E’ al nono mese di gravidanza e a Sette, l’inserto del Corriere della Sera, racconta che ha saputo di aspettare un bambinoera già al terzo mese. Ormai eraper pensare a una strada diversa. Questo magari non significa che avrebbe rinunciato al figlio ma ammette che diventare madre non le interessava.ha 34 anni, da due anni è legata all’avvocato Pietro Palumbo. Una gravidanza non cercata, del tutto inattesa e ma adesso ammette che è un ...

