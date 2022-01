Letta inizia la giornata con i veleni contro il centrodestra: “Ci hanno preso in giro tre giorni” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Di buon mattino, alla vigilia della quinta votazone, Enrico Letta arriva alla Camera e inizia una litania contro il centrodestra. Piagnucola, invece di parlare con i cronisti spiegando cosa intendono fare il Pd e la sinistra: se continuare con le schede bianche o proporre qualcosa di concreto. Dai veti ad ogni nome del centrodestra al “pianto”: “Mi sto chiedendo sinceramente se ho ha fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni”. Letta piagnucola: “Ho fatto male a fidarmi” Una dichiarazione bizzarra del segretario dem mentre incrocia Giuseppe Conte, leader del M5S, appena arrivato per il vertice del fronte progressista, insieme al leader di Leu Roberto Speranza, per affrontare il nodo Quirinale. “Parlerò dopo”, ha detto l’ex ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Di buon mattino, alla vigilia della quinta votazone, Enricoarriva alla Camera euna litaniail. Piagnucola, invece di parlare con i cronisti spiegando cosa intendono fare il Pd e la sinistra: se continuare con le schede bianche o proporre qualcosa di concreto. Dai veti ad ogni nome delal “pianto”: “Mi sto chiedendo sinceramente se ho ha fatto bene a fidarmi, siamo stati portati inper tre”.piagnucola: “Ho fatto male a fidarmi” Una dichiarazione bizzarra del segretario dem mentre incrocia Giuseppe Conte, leader del M5S, appena arrivato per il vertice del fronte progressista, insieme al leader di Leu Roberto Speranza, per affrontare il nodo Quirinale. “Parlerò dopo”, ha detto l’ex ...

