L' Eredità Serata Sanremo | gli ospiti dello speciale condotto da Flavio Insinna | stasera su Rai1

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 28 gennaio 2022)sualle 21:25 appuntamento con L', loda: ecco gli. Sarà L'a far compagnia al pubblico,sualle 21:25, unoda, che di fatto introduce la 72^ edizione della kermesse canora più famosa d'Italia. Sette campioni delle passate edizioni si sfideranno in un'imperdibileche avrà come fil rouge il Festival di. Al timone il padrone di casa, ...