“Lei presidente della Repubblica”. Quirinale, blitz del centrodestra in parlamento (Di venerdì 28 gennaio 2022) Italia, ancora aggiornamenti sulle elezioni del presidente della Repubblica 2022. In corso la quinta votazione, forse la decisiva per il Quirinale. Mentre il centrosinistra si astiene, il centrodestra vota Elisabetta Casellati, presidente del Senato. Ma tutto è ancora da vedere. Infatti alle 17 sarà prevista un’ulteriore chiamata alle urne laddove il quorum fissato a 505 Grandi Elettori non sia stato raggiunto. “Chi dice che con Casellati” al Quirinale “si rischia la crisi di Governo lo fa per spaventare i parlamentari, ed è indegno: si sta dicendo ai cittadini che si sceglie il capo dello Stato sulla base della propria poltrona”, queste le parole del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e ancora: “Consiglio prudenza a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Italia, ancora aggiornamenti sulle elezioni del2022. In corso la quinta votazione, forse la decisiva per il. Mentre il centrosinistra si astiene, ilvota Elisabetta Casellati,del Senato. Ma tutto è ancora da vedere. Infatti alle 17 sarà prevista un’ulteriore chiamata alle urne laddove il quorum fissato a 505 Grandi Elettori non sia stato raggiunto. “Chi dice che con Casellati” al“si rischia la crisi di Governo lo fa per spaventare i parlamentari, ed è indegno: si sta dicendo ai cittadini che si sceglie il capo dello Stato sulla basepropria poltrona”, queste le parole deldi Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e ancora: “Consiglio prudenza a ...

Advertising

Tommasolabate : “Scusi, lei si candida?”. La sindrome del citofono di Salvini si abbatte sul voto del #Quirinale. @Corriere - DavidPuente : Sara Cunial sostiene che non vogliono farla votare durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Basterebbe… - mocciosvs : lei nella sua famous era scrivendo alle amiche watch me diventare presidente della repubblica italiana… - CiccioniSe : RT @Moonlightshad1: #Casellati è inadeguata solo per la sua dichiarazione di fedeltà a berlusconi. Tutto il resto è contorno. Fu lei stessa… - lvoir : RT @Siciliano741: @lvoir @mariocalabresi @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT @GiorgiaMeloni Mi scusi Direttore,ma non lo vede che il M5S si a… -