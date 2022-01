LeBron James Foundation collabora con Crypto com per promuovere la consapevolezza di Web3

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Gli studenti che partecipano al programma I PROMISE della fondazione avranno accesso a risorse per aiutarli a conoscere ile altre tecnologie La partnership non è focalizzata solo sui ragazzi di Akron, ma anche sulle loro famiglie come parte dei valori che la Fondazione ha a cuore.com hato con il 4 volte giocatore migliore delle finali NBAin un'attività filantropica nella zona natale di quest'ultimo, secondo un rapporto di venerdì sull'Akron Beacon Journal. Attraverso la partnership, i moduli blockchain esaranno integrati nella formazione offerta ai bambini nell'ambito del programma I PROMISE dellaFamily"Costruendo su una solida base di responsabilizzazione ...

Gli esperti di Crypto.com insegneranno agli studenti di I Promise la tecnologia crypto. La fondazione LeBron sostiene le famiglie ad Akron.
Un altro grande colpo per l'exchange di criptovalute Crypto.com, che porta a casa una partnership importante con LeBron James, uno dei più popolari giocatori di basket di sempre. Con un'apertura di Le ...