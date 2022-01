Lea – Un Nuovo Giorno | la nuova serie Rai con protagonista Anna Valle

Leggi su zon

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Unmedical drama approderà in Rai a partire da martedì 8 febbraio, dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo. Si tratta di Lea- Unscelta per interpretare la Merdith Grey italiana è, celebre per i suoi numerosi ruoli sul piccolo schermo. Scopriamo insieme le novità in anteprima. La trama Lasarà (ovviamente) ambientata in un ospedale fittizio di Ferrara, in cui le vite private dei medici si intrecceranno con quelle dei pazienti: tra vicende amorose e non, non mancheranno ovviamente in colpi di scena.è Lea, la, che dopo un anno di aspettativa riprende il lavoro come infermiera pediatrica. A Ferrara, la donna ritroverà il suo ex ...