Le urla di Meloni (per il nome di Casini), l’occhiolino di Di Maio: diario di una trattativa invisibile (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel voto per il presidente della Repubblica, i leader sono impegnati a rassicurare i rispettivi grandi elettori (ma senza spiega nulla) Leggi su corriere (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel voto per il presidente della Repubblica, i leader sono impegnati a rassicurare i rispettivi grandi elettori (ma senza spiega nulla)

Advertising

ffranzaroli : @PaoloBorg Le urla di Meloni (per il nome di Casini), l'occhiolino di Di Maio: diario di una trattativa invisibile - franco_sala : Ottimo articolo oggi sul #Corriere del bravissimo giornalista e amico @FabrizioRoncone . Sicuramente da leggere.… - DerDreschi84 : La #serietà dei giornali online Italiani che non riportano dello #sciopero nazionale degli #infermieri pero’ riport… - BOrchestrati : @PoliticaPerJedi L'ignoranza della Meloni è disarmante. Non sa nulla, parla a vanvera e quando non sa cosa dire urla. - pengueraffaele : Le urla di Meloni (per il nome di Casini), l’occhiolino di Di Maio: diario di una trattativa invisibile -