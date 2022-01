(Di venerdì 28 gennaio 2022) La copertura della morte di Szilveszter Csollany mostra che essere chiamato “No-Vax” riguarda più ciò che pensi, che ciò che fai. The Independent ha pubblicato una prima (e forte) candidatura per il premio “Peggiore giornalismo dell’anno”, riportando ieri la morte dell’allenatore di ginnastica ungherese Szilveszter Csollany sotto il titolo : Szilveszter Csollany, medaglia d’oro olimpica anti-vax, muore … proviene da Database Italia.

Advertising

DatabaseItalia : LE SCANDALOSE BUGIE DEI MEDIA E I SACRI RITI DEL CULTO DEL VACCINO Leggi l'articolo ?? - giorgiazitelli : LE SCANDALOSE BUGIE DEI MEDIA E I SACRI RITI DEL CULTO DEL VACCINO -

Ultime Notizie dalla rete : SCANDALOSE BUGIE

Sport Fanpage

... vero e falso, non sono rilevanti" quando le persone scoprono che seguire idee"è un ... Un repubblicano doc come Karl Rove oggi scrive sul "Wall Street Journal" criticando ledei suoi ...In breve tempo la povertà dilagò assieme all'accumulo diricchezze. Fu una strage, ... tutte le promesse del capitalismo allora vittorioso si sono rivelatee imbrogli e che il mondo è ...Le motivazioni che lui ha portato secondo me si sono rivelate abbastanza farlocche. Ora mi domando una cosa: cosa accadrà nei prossimi tornei. Non se ne può più, ha detto bugie gravi”. by Matteo Di Ga ...