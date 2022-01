“Le regole sono chiare” | caos Juve-Vlahovic | l’annuncio gela il serbo

Advertising

GiovanniToti : Le città sono più vuote, la gente teme il Covid. Le regole che abbiamo posto, in alcuni casi eccessive rispetto all… - marcodimaio : Mai la #PresidenzaDellaRepubblica si è decisa al 5° scrutinio. Non succederà nemmeno stavolta con il nome di… - TgrRaiToscana : #Vlahovic #Quarantena #Covid in esclusiva ai nostri microfoni Giorgio #Garofalo, direttore dipartimento igiene pubb… - curiososaurus : Ci sono 2 regole nella vita 1)non mollate mai 2)non ci sono regole n2 3)adesso fuori i pietini brutta [REDATTO] - frankneapolitan : @Luca08824103 Mica sono sprovveduti, e che le regole proprio niente ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : regole sono

Il Post

Dal nuovo decretoattese anche i correttivi allesulla scuola: in primis l'uniformità del trattamento tra elementari, medie e superiori. Significa che in una classe con due positivi, in ...Lechiare, il vaccinato con tre dosi fra il tampone positivo e la negatività deve attendere sette giorni. Se abbandona l'isolamento questa è una violazione delle norme che ha rilevanza ...Secondo fonti vicine al club bianconero, l'attaccante non ha violato la quarantena ma ha viaggiato verso Torino dopo aver riceuvto il via libera ...Polemica in Toscana per la presunta violazione dell'isolamento Covid da parte dell'ex Fiorentina, che secondo fonti vicine ai bianconeri ha invece raggiunto Torino con la certezza di poterlo fare ...