Le regole per eleggere il Capo dello Stato e il culto idolatrico della trasparenza

Non so come andrà a finire tra qualche ora o tra qualche giorno l'elezione del Capo dello Stato e su chi finirà per ricadere la scelta dello Spirito Santo che, per previsione costituzionale, soffia sul collegio quirinalizio. Rimane comunque l'impressione che neppure se uniformate a quelle del conclave dei cardinali per l'elezione papale – tutti chiusi dentro e nessuno parla con l'esterno – le regole dell'elezione presidenziale potranno mai più resistere al pervertimento del mondo in tempo reale e dell'interconnessione globale, delle dirette permanenti e del pedinamento dei grandi elettori, delle indiscrezioni e dei depistaggi. D'altra parte, se le notizie ormai trapelano più o meno in diretta pure dalla Cappella Sistina quando c'è da scegliere un nuovo Papa, non c'è da illudersi che il segreto, che ...

