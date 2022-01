Le Pen contro Le Pen: Marion non sosterrà Marine. E lei la prende male: «È brutale e violenta» – Il video (Di venerdì 28 gennaio 2022) Marion Marechal Le Pen, nipote della candidata alle presidenziali francesi Marine Le Pen, non sosterrà la zia alle elezioni presidenziali. Anche se per ora non ha deciso se schierarsi con Eric Zemmour. «Sto riflettendo, non ho ancora deciso», ha detto Marion a Le Parisien. Ha ancora un mese di tempo per decidere, ha fatto sapere. E la zia non l’ha presa benissimo: «È difficile accettarlo perché l’ho cresciuta come una sorella. È brutale, violento, difficile», ha detto Marine a Cnews. January 28, 2022 Leggi anche: Marine Le Pen contro il Super Green pass: «È la morte sociale dei francesi che non sono vaccinati» Marine Le Pen vuole cacciare tutti gli stranieri dalla Francia: «Anche gli italiani» ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022)Marechal Le Pen, nipote della candidata alle presidenziali francesiLe Pen, nonla zia alle elezioni presidenziali. Anche se per ora non ha deciso se schierarsi con Eric Zemmour. «Sto riflettendo, non ho ancora deciso», ha dettoa Le Parisien. Ha ancora un mese di tempo per decidere, ha fatto sapere. E la zia non l’ha presa benissimo: «È difficile accettarlo perché l’ho cresciuta come una sorella. È, violento, difficile», ha dettoa Cnews. January 28, 2022 Leggi anche:Le Penil Super Green pass: «È la morte sociale dei francesi che non sono vaccinati»Le Pen vuole cacciare tutti gli stranieri dalla Francia: «Anche gli italiani» ...

