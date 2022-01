Le nuove politiche energetiche dell’Ue vanno contro la logica del mercato

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Unione europea ha fissato obiettivi per le emissioni di CO2 per i produttori di automobili, essenzialmente per indicare alle società automobilistiche quali veicoli dovrebbero produrre. Sempre l’Unione europea ha introdotto anche una nuova tassonomia che stabilisce quali sono gli investimenti buoni e quelli cattivi. Ora, con la sua revisione della direttiva sul rendimento energetico degli edifici, Bruxelles ha imposto obblighi di ristrutturazione e decarbonizzazione per i proprietari di immobili. Questi tre esempi dimostrano, qualora ce ne fosse bisogno, come la comprensione a livello europeo di come funziona un’economia distia diminuendo. Un’economia disi basa sui principi della proprietà privata e della concorrenza: le aziende decidono cosa e quanto produrre, prendono le loro decisioni anche in base alle informazioni che vengono ...