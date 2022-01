Le immagini della bimba condivise sui social dividono il web: «Perché queste foto se non volete farla vedere?» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Bimbi sui social sì o no? Luca Argentero e Cristina Marino hanno fatto una scelta ben precisa: non mostrare la loro bambina, Nina Speranza, sui social network. O, più precisamente, non mostrarla in maniera riconoscibile. Perché, invece, alcuni dettagli della piccola di casa Argentero sono spesso condivisi sul profilo Instagram dei genitori. Dividendo il web. Luca Argentero: il timido tenebroso che mette d’accordo tutti guarda le foto Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Bimbi suisì o no? Luca Argentero e Cristina Marino hanno fatto una scelta ben precisa: non mostrare la loro bambina, Nina Speranza, suinetwork. O, più precisamente, non mostrarla in maniera riconoscibile., invece, alcuni dettaglipiccola di casa Argentero sono spesso condivisi sul profilo Instagram dei genitori. Dividendo il web. Luca Argentero: il timido tenebroso che mette d’accordo tutti guarda leLeggi anche › ...

Advertising

TgrRaiMolise : #cronaca #Incidente mortale a #Pozzilli Le immagini dal luogo della tragedia #IoSeguoTgr - Montecitorio : #Quirinale2022, scopri in questa infografica tutti i Presidenti della Repubblica dal 1948 ad oggi, con i dettagli s… - Inter : ?? | GALLERY ??? Le immagini della vittoria nerazzurra ?? #InterVenezia #FORZAINTER ???? - Nadiapiani : RT @dessere88: Andiamo nel “dietro le quinte” della protesta. Qui siamo in uno dei punti organizzativi. Tantissima unione e coesione, belli… - DeodatoRibeira : RT @dessere88: Andiamo nel “dietro le quinte” della protesta. Qui siamo in uno dei punti organizzativi. Tantissima unione e coesione, belli… -