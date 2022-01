Le fatine sono nate 18 anni fa dalla fantasia di Iginio Straffi. E hanno conquistato il mondo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Film e serie tv su Netflix a gennaio 2022 guarda le foto Le fatine più amate dalle ragazze di tutto il mondo diventano oggi “maggiorenni“. sono passati infatti 18 anni da quando, su Rai2, debuttavano le Winx, creature provenienti da un mondo fiabesco e dalla fantasia di Iginio Straffi, presidente e fondatore di Rainbow e soprattutto il loro creatore. Oggi, quelle fate sono volate in tutto il mondo, raggiungendo oltre 150 Paesi, dove ... Leggi su iodonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Film e serie tv su Netflix a gennaio 2022 guarda le foto Lepiù amate dalle ragazze di tutto ildiventano oggi “maggiorenni“.passati infatti 18da quando, su Rai2, debuttavano le Winx, creature provenienti da unfiabesco edi, presidente e fondatore di Rainbow e soprattutto il loro creatore. Oggi, quelle fatevolate in tutto il, raggiungendo oltre 150 Paesi, dove ...

