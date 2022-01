“Le fake news sul vaccino vanno combattute” | ribadisce Papa Francesco | lodando il lavoro dei media cattolici ‘nel fare rete’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ricevendo stamane in udienza nella Sala Clmentina del palazzo Apostolico i partecipanti all’incontro promosso dal Consorzio Internazionale di‘Catholic fact-checking’,ha citato il Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali del 1972, lanciato da San Paolo VI: “‘L’eccellenza del compito dell’informatore consiste non soltanto nel rilevare ciò che è imtamente riscontrabile, ma anche nel cercare elementi di inquadramento e di spiegazione circa le cause e le circostanze dei singoli fatti che egli deve segnalare’“.: “Pensiamo a certa disinformazione che circola sul web ai giorni nostri” Una citazione quella di Bergoglio, per introdurre il suo pensiero rispetto a “questo, che esige rigore ...