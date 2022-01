Le coalizioni non trovano (ancora) un accordo per le elezioni del Presidente (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giungiamo oggi, venerdì 28 gennaio, alla quinta giornata elettorale. Richiesta anche oggi la maggioranza assoluta, rappresentata dal voto di almeno 505 grandi elettori. Che sia il giorno giusto per le elezioni del Presidente della Repubblica? Non si sa. Tanti i dubbi che nascono dalla gestione confusionaria e rissosa dei due principali schieramenti parlamentari. elezioni Presidente: il centrodestra potrebbe proporre la carta Casellati Tanti i nomi che sono stati proposti in modo esplicito dal centrodestra, capitanato da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi negli scorsi giorni. Partendo da Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera, fino ad arrivare agli ultimi nomi di Sabino Cassese e Franco Frattini. Non sembrano tuttavia molto convinti i componenti del centrosinistra, che per altro, non si sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giungiamo oggi, venerdì 28 gennaio, alla quinta giornata elettorale. Richiesta anche oggi la maggioranza assoluta, rappresentata dal voto di almeno 505 grandi elettori. Che sia il giorno giusto per ledeldella Repubblica? Non si sa. Tanti i dubbi che nascono dalla gestione confusionaria e rissosa dei due principali schieramenti parlamentari.: il centrodestra potrebbe proporre la carta Casellati Tanti i nomi che sono stati proposti in modo esplicito dal centrodestra, capitanato da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi negli scorsi giorni. Partendo da Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera, fino ad arrivare agli ultimi nomi di Sabino Cassese e Franco Frattini. Non sembrano tuttavia molto convinti i componenti del centrosinistra, che per altro, non si sono ...

