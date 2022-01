Le assurdità del pallone. Ma se i soldi ci sono, allora fateci divertire (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non c’è niente di più appassionante e allo stesso tempo privo di logica dell’elezione del pres… Ah no, invece c’è: il calcio, ovviamente. Appassionante va da sé, privo di logica è l’altra innegabile evidenza. Ad esempio il prossimo weekend, che se Dio vorrà non avrà più nemmeno il diversivo delle “chiame” per il Quirinale, sarà senza campionato: c’è la famigerata “pausa nazionali”. Soltanto che la Nazionale italiana nemmeno gioca: neanche una amichevole noiosissima contro le Isole Faroe. Così assurdo, che sembra la posizione di Beppe Conte sull’elezione del capo dello stato. Roberto Mancini s’è dovuto inventare uno “stage Nazionale” a Coverciano di tre giorni per dare l’idea che un motivo per fermare la serie A ci fosse. Ma è così palesemente destituito di fondamento, lo stage, che è stato convocato persino Balotelli. sono le regole imperscrutabili del calcio ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non c’è niente di più appassionante e allo stesso tempo privo di logica dell’elezione del pres… Ah no, invece c’è: il calcio, ovviamente. Appassionante va da sé, privo di logica è l’altra innegabile evidenza. Ad esempio il prossimo weekend, che se Dio vorrà non avrà più nemmeno il diversivo delle “chiame” per il Quirinale, sarà senza campionato: c’è la famigerata “pausa nazionali”. Soltanto che la Nazionale italiana nemmeno gioca: neanche una amichevole noiosissima contro le Isole Faroe. Così assurdo, che sembra la posizione di Beppe Conte sull’elezione del capo dello stato. Roberto Mancini s’è dovuto inventare uno “stage Nazionale” a Coverciano di tre giorni per dare l’idea che un motivo per fermare la serie A ci fosse. Ma è così palesemente destituito di fondamento, lo stage, che è stato convocato persino Balotelli.le regole imperscrutabili del calcio ...

