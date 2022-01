L’azienda che chiedeva “foto in costume da bagno” alle candidate è stata multata, ma per il motivo sbagliato (Di venerdì 28 gennaio 2022) Se l’è cavata con una multa di 10mila euro, ridotta a un terzo se pagata immediatamente, L’azienda napoletana Medial Service S.R.L. che aveva pubblicato un’offerta di lavoro su un portale di annunci nella quale – tra i documenti richiesti alle candidate per il ruolo di receptionist – si richiedeva l’invio di una “foto in costume da bagno o similari”. La sanzione è arrivata in seguito alla visita degli ispettori del ministero del Lavoro, inviati da Andrea Orlando tramite il direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Bruno Giordano, ma non c’entra con l’assurdità delle richieste fatte alle candidate: il motivo è che l’offerta fosse rivolta soltanto a donne e quindi “discriminatoria” in base alle ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Se l’è cavata con una multa di 10mila euro, ridotta a un terzo se pagata immediatamente,napoletana Medial Service S.R.L. che aveva pubblicato un’offerta di lavoro su un portale di annunci nella quale – tra i documenti richiestiper il ruolo di receptionist – si ril’invio di una “indao similari”. La sanzione è arrivata in seguito alla visita degli ispettori del ministero del Lavoro, inviati da Andrea Orlando tramite il direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Bruno Giordano, ma non c’entra con l’assurdità delle richieste fatte: ilè che l’offerta fosse rivolta soltanto a donne e quindi “discriminatoria” in base...

