Lavoro in Italia, nel 2021 le donne guadagnano fino a 500 euro in meno degli uomini (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un cuoco in media guadagna 1.548 euro, una cuoca deve invece accontentarsi di 1.098 euro: un differenziale retributivo di circa il 30%. E non è l’unico caso. Secondo i dati diffusi da appLavoro.it (portale che punta sulla meritocrazia e mette in contatto domanda e offerta), nonostante i progressi degli ultimi anni, anche nel 2021 le donne hanno generalmente continuato a guadagnare meno degli uomini in tutti i principali settori lavorativi, con un gap retributivo spesso molto pesante. E anche troppo evidente per essere ‘solo’ frutto del caso o di presunte abilità individuali. Impiegate, commesse e agenti di commercio: quanto guadagnano le donne rispetto agli uomini Nel settore ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un cuoco in media guadagna 1.548, una cuoca deve invece accontentarsi di 1.098: un differenziale retributivo di circa il 30%. E non è l’unico caso. Secondo i dati diffusi da app.it (portale che punta sulla meritocrazia e mette in contatto domanda e offerta), nonostante i progressiultimi anni, anche nellehanno generalmente continuato a guadagnarein tutti i principali settori lavorativi, con un gap retributivo spesso molto pesante. E anche troppo evidente per essere ‘solo’ frutto del caso o di presunte abilità individuali. Impiegate, commesse e agenti di commercio: quantolerispetto agliNel settore ...

Advertising

LaStampa : Manifestazioni in tutta Italia per il 18 enne morto a Udine sul lavoro - SimoneAlliva : Per la sua #alternanzascuolalavoro Oriana è finita a fare le fotocopie negli uffici comunali di Campobasso La scuo… - antoniospadaro : Quelle scatole sono parte della storia del nostro Paese. Così come il grande lavoro svolto accanto al Presidente Se… - ALFO100897 : Green pass, gli italiani prigionieri: 'Rischiamo di perdere il lavoro'. Certificato verde, il disastro peggiore.… - max65bo : @gennaro38069406 Penso che sia proprio sbagliato il sistema di educazione sociale in Italia! Tutti dovrebbero avere… -