Lavori nella metro nel weekend, cambiano orari e tratta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Modifiche alla metropolitana questo weekend. Sabato 29 gennaio chiuderà alle ore 22 con ultima partenza dalle stazioni Fermi e Bengasi alle 21.30. Per garantire il servizio, sarà attiva la linea bus M1S dalle ore 22 a termine esercizio, con ultima partenza da Fermi a mezzanotte e dalla stazione Bengasi alle ore 00.05. Il 30 gennaio, invece, da inizio servizio sarà sospesa la circolazione dei treni nella tratta Fermi – Bernini che sarà gestita con navette bus sostitutive, mentre la tratta Bernini – Bengasi sarà regolarmente in servizio. La sospensione dovrebbe cessare entro le ore 12.30 I provvedimenti si rendono necessari a causa di una serie di Lavori di manutenzione programmata a uno scambio nei pressi della stazione Fermi, nel territorio di Collegno.Eventuali variazioni ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Modifiche allapolitana questo. Sabato 29 gennaio chiuderà alle ore 22 con ultima partenza dalle stazioni Fermi e Bengasi alle 21.30. Per garantire il servizio, sarà attiva la linea bus M1S dalle ore 22 a termine esercizio, con ultima partenza da Fermi a mezzanotte e dalla stazione Bengasi alle ore 00.05. Il 30 gennaio, invece, da inizio servizio sarà sospesa la circolazione dei treniFermi – Bernini che sarà gestita con navette bus sostitutive, mentre laBernini – Bengasi sarà regolarmente in servizio. La sospensione dovrebbe cessare entro le ore 12.30 I provvedimenti si rendono necessari a causa di una serie didi manutenzione programmata a uno scambio nei pressi della stazione Fermi, nel territorio di Collegno.Eventuali variazioni ...

