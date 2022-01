L' Australia stanzia 700 milioni di dollari per salvare la barriera corallina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Australia stanzia

Globalist.it

Nei prossimi giorni l'dovrà riferire all'Unesco quali iniziative ha messo in campo per preservare i coralli dopo che lo scorso anno è riuscita a evitare chela barriera finisse nell'elenco ...La legge di bilancio5,5 miliardi sugli ammortizzatori sociali, ossia 2,5 in più rispetto a ... L'si è schierata con gli Usa sulle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, dove non invierà ...Il premier Scott Morrison fa l'annuncio ma gli ambientalisti replicano: senza lotta a riscaldamento climatico non bastano ...