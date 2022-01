L’Atalanta saluta e ringrazia Gosens, lui risponde: “Sempre dato tutto, Bergamo speciale per me” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Bergamo. Le vie del calciomercato, si sa, sono infinite (o quasi): a una settimana dalla chiusura della finestra invernale L’Atalanta si è trovata improvvisamente a dover fare una scelta che pensava di poter prendere con più calma in estate. La cessione di Robin Gosens non era nei piani della società in questo momento, ma l’offerta dell’Inter è stata concreta, con la volontà di portare subito il giocatore a Milano: “Gosens ci ha dato tanto – ha ammesso l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi – aveva la speranza e l’ambizione di andare in un grande club, se lo è strameritato. Giusto che gli concedessimo questa opportunità per quello che ha fatto: noi andiamo avanti”. Sono stati giorni frenetici, con una trattativa decollata in pochissime ore e conclusa in tempi ancora più brevi, se si ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 28 gennaio 2022). Le vie del calciomercato, si sa, sono infinite (o quasi): a una settimana dalla chiusura della finestra invernalesi è trovata improvvisamente a dover fare una scelta che pensava di poter prendere con più calma in estate. La cessione di Robinnon era nei piani della società in questo momento, ma l’offerta dell’Inter è stata concreta, con la volontà di portare subito il giocatore a Milano: “ci hatanto – ha ammesso l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi – aveva la speranza e l’ambizione di andare in un grande club, se lo è strameritato. Giusto che gli concedessimo questa opportunità per quello che ha fatto: noi andiamo avanti”. Sono stati giorni frenetici, con una trattativa decollata in pochissime ore e conclusa in tempi ancora più brevi, se si ...

