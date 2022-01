Lanche Archer | “Rovinerò i piani della AEW”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Nella giornata di ieri, Lance, nuovo sfidante al titolo mondialeAEW, ha pubblicato un tweet esprimendo il suo sospetto nei confrontisua federazione nel cercare di difendere a tutti i costi il campione attualecintura, Adam Page. Quest’ultimo affronterà il selvaggio wrestler texano, il 9 febbraio, in un Texas Deathmatch per il titolo. “Non accadrà quello che vi aspettate” Qui riportate le parole del suo tweet: "LORO @AEW e i "Poteri forti" giocheranno questa partita. Proveranno a proteggere il loro "poster boy". Ma ho intenzione di mandare all'aria i loro. Scuoterò il loro mondo fino in fondo. Farò quello che la maggior parte pensa che NON accadrà perché pensano di essere "intelligenti" SVEGLIATEVI!"