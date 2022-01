L' ammissione di Giroud | Il mio giocatore preferito era un milanista | vi dico chi è

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ammissione Giroud

90min

Il sostitutoha speso i suoi 62 minuti di gioco nella vana ricerca di uno spiraglio di luce, ... Da un lato un sincero interesse a recuperare la persona, dall'altro l'di incapacità e ...Che non ci fosse malafede è stato subito evidente, non solo per quelle mani alzate ad... contro il Napoli, per un fuorigioco, inesistente, disteso e fermo a terra, quello si ...La leggenda ucraina era l'idolo dell'attuale attaccante del Milan: l'ammissione del francese arriva su Instagram.