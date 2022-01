L’amica geniale, Gaia e Margherita deludono i fan: “Non siamo amiche” (Di venerdì 28 gennaio 2022) A pochi giorni dall’esordio della terza stagione de L’amica geniale, Gaia e Margherita chiariscono in che rapporti sono: le parole delle due attrici. L’amica geniale è una serie televisiva realizzata da Saverio Costanzo che racconta la storia di due giovani ragazze, Elena Greco e Raffaella Cerullo, che vivono in un rione di Napoli. Lo sceneggiato è tratto dai romanzi di Elena Ferrante. L’amica geniale (Fonte: Getty Images)Le prime due stagioni de L’amica geniale hanno riscosso un successo straordinario. Tra pochi giorni, invece, debutterà il terzo capitolo Storia di chi fugge e di chi resta. La fiction partirà domenica 6 febbraio, su Rai Uno e verrà trasmessa per un totale di quattro appuntamenti, ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 28 gennaio 2022) A pochi giorni dall’esordio della terza stagione dechiariscono in che rapporti sono: le parole delle due attrici.è una serie televisiva realizzata da Saverio Costanzo che racconta la storia di due giovani ragazze, Elena Greco e Raffaella Cerullo, che vivono in un rione di Napoli. Lo sceneggiato è tratto dai romanzi di Elena Ferrante.(Fonte: Getty Images)Le prime due stagioni dehanno riscosso un successo straordinario. Tra pochi giorni, invece, debutterà il terzo capitolo Storia di chi fugge e di chi resta. La fiction partirà domenica 6 febbraio, su Rai Uno e verrà trasmessa per un totale di quattro appuntamenti, ...

