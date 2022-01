Lady Gaga è affascinata da Maria Maddalena e vorrebbe interpretarla in un film

(Di venerdì 28 gennaio 2022)ha recentemente rivelato di essere profondamentedae di voler interpretare quella che ha definito come la 'fidanzata di Gesù' in unreligioso., dopo aver interpretato Patrizia Reggiani in House of Gucci, ha rivelato di aver già messo gli occhi su un altro ruolo iconico: quello di, una parte che la affascina molto principalmente perché era una "prostituta" ma anche la "fidanzata di Gesù". La, 35 anni, ha recentemente parlato della sua voglia di interpretare la celebre figura biblica, che ha definito con le parole "importante e oscura", mentre posava per un photoshoot per la copertina del numero di febbraio di Deadline, con indosso ...

Lady Gaga ha recentemente rivelato di essere profondamente affascinata da Maria Maddalena e di voler interpretare quella che ha definito come la 'fidanzata di Gesù' in un film religioso. Lady Gaga, dopo aver interpretato Patrizia Reggiani in House of Gucci, ha rivelato di aver già messo gli occhi su un altro ruolo iconico: quello di Maria Maddalena, una parte che la affascina molto principalmente perché era una "prostituta" ma anche la "fidanzata di Gesù". La star, 35 anni, ha recentemente parlato della sua voglia di interpretare la celebre figura biblica, che ha definito con le parole "importante e oscura", mentre posava per un photoshoot per la copertina del numero di febbraio di Deadline.