Ladispoli | la proposta del Sindaco | “Intitoliamo il Palasport al prof Antonio Sorbo”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 gennaio 2022)– “La scomparsa delessorha lasciato un grande vuoto, che insieme ai suoi cari e alle persone che con lui hanno condiviso la passione per lo sport tenteremo di colmare ricordandolo degnamente. Organizzeremo manifestazioni sportive in sua memoria e intitoleremo a suo nome un luogo simbolo della nostra città. A tal proposito credo che non ci sia posto migliore del nuovo Palazzetto dello Sport, la futura casa di tutti gli sportivi di, per rendere il giusto tributo ad un uomo che è stato un importante punto di riferimento per la nostra comunità”. Laarriva direttamente daldi, Alessandro Grando, che lancia l’idea dai suoiili social. Il Faro online – Clicca qui per ...