La volontà di Elkann e il messaggio da mandare all'Inter: ecco come è nato l'affare Vlahovic (Di venerdì 28 gennaio 2022) il giorno delle visite mediche per Dusan Vlahovic alla Juve. Dal J Medical, Giovanni Albanese e Fabiana Della Valle raccontano i retroscena della trattativa e la giornata dell'attaccante serbo. Guarda ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) il giorno delle visite mediche per Dusanalla Juve. Dal J Medical, Giovanni Albanese e Fabiana Della Valle raccontano i retroscena della trattativa e la giornata dell'attaccante serbo. Guarda ...

Advertising

GianniRosati6 : La volontà di Elkann e il messaggio da mandare all'Inter: ecco come è nato l'affare Vlahovic. A @FabDellaValle Se… - antonio_staglia : @Marco09083222 @ONadde @AFGiudice Marco, il mio tweet era in risposta diretta a ZioSal-vatore, PoRELLO, che afferma… - eaglesinthewind : @GiovaAlbanese Secondo le casse ed i bilanci, la Juventus non dovrebbe neanche pensare a Vlahovic, ma se esiste rea… -